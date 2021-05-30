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    На Хмельниччині попрощались з офіцером, що загинув на Донбасі

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    На Хмельниччині попрощались з офіцером, що загинув на Донбасі

    37-річний Максим Польовий загинув від кулі російського снайпер на Луганщині

    У селищі Наркевичі на Поділлі в неділю, 30 травня попрощались із заступником командира батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади майором Максимом Польовим. Як повідомляє «Суспільне», попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшли його побратими, родичі, друзі, однокласники і вчителі.

    «В одному батальйоні проходили службу, запам’яталось багато епізодів. Ще з того як проводились навчання на полігонах: на Яворовському полігоні, Широкий Лан, на Миколаївському полігоні, на Рівненському полігоні, разом їздили на БМП, відігравали різні навчання, виховували особовий склад. Знаю обох синів його, дружину, яка теж служить, військовослужбовець 1-го батальйону. Має двох синів, меншому один рочок, старшому 11», – розповів заступник командира 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Грузінцев.

    Максим Польовий загинув 27 травня на Луганщині

    Максим Польовий загинув 27 травня на Луганщині

    «З великою скорботою хочу виразити щирі співчуття рідним близьким Максима Миколайовича, від керівництва Збройних сил і від командуючого, начальника Генерального штабу і від себе особисто. Слава і пам'ять герою!», – сказав під час траурного мітингу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Бокій.

    Поховали майора Максима Польового на місцевому кладовищі.

    Максим Польовий народився в 1984 році у селищі Наркевичі Хмельницького району. Бійцю було 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

    Максим Польовий воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. Офіцер загинув 27 травня поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню.

    Теги: Хмельниччина ЗСУ Луганщина навчання снайпер дружина батьки
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    На Хмельниччині попрощались з офіцером, що загинув на Донбасі