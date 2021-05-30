На Хмельниччині попрощались з офіцером, що загинув на Донбасі

37-річний Максим Польовий загинув від кулі російського снайпер на Луганщині

У селищі Наркевичі на Поділлі в неділю, 30 травня попрощались із заступником командира батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади майором Максимом Польовим. Як повідомляє «Суспільне», попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшли його побратими, родичі, друзі, однокласники і вчителі.

«В одному батальйоні проходили службу, запам’яталось багато епізодів. Ще з того як проводились навчання на полігонах: на Яворовському полігоні, Широкий Лан, на Миколаївському полігоні, на Рівненському полігоні, разом їздили на БМП, відігравали різні навчання, виховували особовий склад. Знаю обох синів його, дружину, яка теж служить, військовослужбовець 1-го батальйону. Має двох синів, меншому один рочок, старшому 11», – розповів заступник командира 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Грузінцев.

Максим Польовий загинув 27 травня на Луганщині

«З великою скорботою хочу виразити щирі співчуття рідним близьким Максима Миколайовича, від керівництва Збройних сил і від командуючого, начальника Генерального штабу і від себе особисто. Слава і пам'ять герою!», – сказав під час траурного мітингу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Бокій.

Поховали майора Максима Польового на місцевому кладовищі.

Максим Польовий народився в 1984 році у селищі Наркевичі Хмельницького району. Бійцю було 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Максим Польовий воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. Офіцер загинув 27 травня поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню.