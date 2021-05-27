  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Від кулі снайпера загинув 37-річний комбат Максим Польовий із Хмельниччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Максим Польовий загинув на Луганщині 27 травня&nbsp; - Від кулі снайпера загинув 37-річний комбат Максим Польовий із Хмельниччини
    Максим Польовий загинув на Луганщині 27 травня 
    Фото: Суспільне

    Польовий воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве

    Від снайперського обстрілу 27 травня під Новотошківським Луганської області загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Максим Польовий. Про це повідомила пресслужба підрозділу.

    «В районі відповідальності наших підрозділів, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу 128 огшбр отримав кульове поранення не сумісне з життям, – йдеться в повідомленні.

    «Суспільне.Поділля» називає ім’я військового – це 37-річний Максим Польовий. Відомо, що чоловік родом з Наркевицької тергромади Хмельницького району, йому було 37 років. У загиблого залишилися двоє дітей та дружина.

    Пресцентр Хмельницької ОДА пише, що Максим був на посаді командира батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве.

    На обстріл російсько-окупаційних військ військові ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

    Зазначається також, що на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

    Командування військової частини висловило співчуття рідним та близьким загиблого.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл смерть військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Від кулі снайпера загинув 37-річний комбат Максим Польовий із Хмельниччини