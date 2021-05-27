Від кулі снайпера загинув 37-річний комбат Максим Польовий із Хмельниччини

Польовий воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве

Від снайперського обстрілу 27 травня під Новотошківським Луганської області загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Максим Польовий. Про це повідомила пресслужба підрозділу.

«В районі відповідальності наших підрозділів, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу 128 огшбр отримав кульове поранення не сумісне з життям, – йдеться в повідомленні.

«Суспільне.Поділля» називає ім’я військового – це 37-річний Максим Польовий. Відомо, що чоловік родом з Наркевицької тергромади Хмельницького району, йому було 37 років. У загиблого залишилися двоє дітей та дружина.

Пресцентр Хмельницької ОДА пише, що Максим був на посаді командира батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве.

На обстріл російсько-окупаційних військ військові ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Зазначається також, що на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Командування військової частини висловило співчуття рідним та близьким загиблого.