На полігоні під Миколаєвом лейтенант врятував життя сержанту

У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув понад два роки тому після закінчення Військової академії Одеси

Старший лейтенант отримав осколкове поранення

На полігоні у Миколаївській області старший лейтенант Збройних сил України Богдан Федосенко закрив підлеглого собою від вибуху гранати і врятував йому життя. Про це інформує пресслужба командування Сил логістики Збройних сил України.

Старший лейтенант Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, за декілька секунд до ймовірної загибелі врятував життя підлеглому.

Під час проведення занять із вогневої підготовки – метання бойових гранат – Федосенка призначили керівником на навчальному місці.

Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво.

Він оцінив обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою і врятував йому життя.

Внаслідок події старший лейтенант отримав осколкове поранення й травми.

У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.

У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії Одеси і за два з половиною роки служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку. Федосенку 25 років.

«Командування Сил логістики ЗС України за такий вчинок характеризує його як справжнього Героя та з метою виховання лідерських якостей у підпорядкованого особового складу підготувало клопотання, на ім’я головнокомандувача ЗСУ про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.

Для самого офіцера це стане подвійним святом. Адже незадовго до свого дня народження він врятував життя побратима, і, можливо, ще й отримає заохочення від головнокомандувача ЗСУ», – йдеться в повідомленні командування Сил логістики.