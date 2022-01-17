На Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО

Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS

У лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн-членів. Маневри пройдуть у Львівській області. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У Львівській області завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів в рамках Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна (JMTG-U).

У ній взяли участь понад 30 представників ДПС та ЗСУ та США. Вони обговорили тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону і бригади ЗСУ і вирішили, що маневри почнуться в першій декаді лютого і триватимуть до початку квітня.

«Цього року бійців навчатимуть українські інструктори за допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн НАТО. Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS», – повідомили в ДПСУ.

Метою навчань є отримання українськими військовими кращого рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України та сумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

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Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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