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    На Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО

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    На Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО - На Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО
    На Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО
    фото з відкритих джерел

    Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS

    У лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн-членів. Маневри пройдуть у Львівській області. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

    У Львівській області завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів в рамках Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна (JMTG-U).

    У ній взяли участь понад 30 представників ДПС та ЗСУ та США. Вони обговорили тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону і бригади ЗСУ і вирішили, що маневри почнуться в першій декаді лютого і триватимуть до початку квітня.

    «Цього року бійців навчатимуть українські інструктори за допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн НАТО. Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS», – повідомили в ДПСУ.

    Метою навчань є отримання українськими військовими кращого рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України та сумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

    Зазначимо, США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

    Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    «Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: ЗСУ НАТО військові навчання військові навчання
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    На Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО