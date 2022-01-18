Українець пропонує НАТО забрати його землю під військову базу

У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки на понад вісім гектарів

Житель Харківської області звернувся до НАТО з пропозицією розмістити на своїй земельній ділянці військову базу. Фото листа було опубліковане в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

Чоловік висловив готовність передати 8,13 га в безкоштовне довічне користування.

Щоб не бути голослівним, він зафіксував свою ініціативу, написавши заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області, а також підписав заяву і уточнив дату – 10 січня.

Автор поста зазначив, що агресивні дії Росії лише переконують українців у необхідності інтеграції з НАТО.

Нагадаємо, переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримали б вступ України до Євросоюзу і НАТО.

У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б «за», 28,1% – «проти». Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

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