Українець пропонує НАТО забрати його землю під військову базу

Українець пропонує НАТО забрати його землю під військову базудокумент
У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки на понад вісім гектарів
Житель Харківської області звернувся до НАТО з пропозицією розмістити на своїй земельній ділянці військову базу. Фото листа було опубліковане в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».
Чоловік висловив готовність передати 8,13 га в безкоштовне довічне користування.
Щоб не бути голослівним, він зафіксував свою ініціативу, написавши заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області, а також підписав заяву і уточнив дату – 10 січня.
Автор поста зазначив, що агресивні дії Росії лише переконують українців у необхідності інтеграції з НАТО.
Нагадаємо, переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримали б вступ України до Євросоюзу і НАТО.
У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б «за», 28,1% – «проти». Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.