Нацгвардія провела масштабні навчання на кордоні

Навчання відбулося у чотирьох областях

Військовослужбовці Національної гвардії провели навчання в умовах використання противником авіації та артилерії. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Тактико-стройові заняття та комплексне тренування з бойової готовності відбулося у військових частинах Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

«Протягом тижня гвардійці Харківщини, Сумщини, Донеччини та Луганщини практично відпрацьовували вміння протистояти зовнішній агресії, диверсіям, терористичним загрозам. Були розгорнуті пункти управління військами, облаштовані та замасковані позиції. Одним із найважливіших аспектів цих тренувань стало забезпечення живучості особового складу в умовах використання противником авіації, артилерії та БПЛА», – ідеться у повідомленні.

За словами начальника Східного територіального управління НГУ генерал-майора Олега Сахона, особовий склад діяв злагоджено, перевірив навички в реальних умовах обстановки. Під час навчань нацгвардійці розгорнули всі елементи пунктів управління, зокрема тих, що діють за межами пунктів постійної дислокації, провели рекогносцировку районів розгортання.

Ще однією обов’язковою складовою навчань було посилення заходів з охорони та оборони військових містечок. Техніка та озброєння приводились до бойового застосування, створювалися пункти приймання мобілізаційних ресурсів у районах зосередження.

«У питаннях бойової підготовки не існує дрібниць. Усі мають працювати чітко та злагоджено. Це надзвичайно важливо, враховуючи близькість до російського кордону», – заявив командир військової частини 3051 підполковник Євген Казанцев.

Офіцери штабів практикувались в управлінні підрозділами під час виникнення раптових завдань, проводили необхідні розрахунки та контролювали виконання завдань.

За словами командира військової частини 3057 полковника Дениса Шлеги, підтримання бойової готовності та високого рівня керованості підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил є життєвою необхідністю. Це особливо актуально у Приазов’ї, де зростають загрози не лише з суходолу, а й з моря.

Метою подібних комплексних тренувань є перевірка готовності всього особового складу, військової техніки та озброєння до виконання бойових завдань, а також здатності командирів всіх ланок здійснювати якісне управління підпорядкованими підрозділами.

Напередодні нацгвардійці затримали двох іноземців на Донбасі.

А сьогодні, 17 січня, бійців Нацгвардії зігнали до Печерського суду столиці, де відбувається суд щодо Петра Порошенка (фото, відео).