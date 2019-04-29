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    Кримінал

    Чоловік у Харкові кинув гранату в авто

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    Чоловік у Харкові кинув гранату в авто

    Водій автомобіля перебуває в тяжкому стані

    У неділю, 28 квітня, в Харкові на вулиці Старо-Григорівській невідомий кинув гранату в салон автомоблія, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

    Як повідомляється, вчора поліція отримала повідомлення про те, що по вулиці Старо-Григорівській стався вибух. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що невідомий кинув гранату у вікно автомобіля Toyota.

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    Чоловік у Харкові кинув гранату в авто
    Чоловік у Харкові кинув гранату в авто
    Чоловік у Харкові кинув гранату в авто
    Чоловік у Харкові кинув гранату в авто

    Зазначається, що на момент інциденту в салоні автомобіля перебував водій - 45-річний мешканець міста Зміїв (Харківська область). В результаті вибуху чоловік отримав поранення. В тяжкому стані пораненого було госпіталізовано в лікарню.

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