На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку



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У Полтавській області правоохоронці знайшли 240 гектарів маку Фото: Нацполіція

Вартість готової для споживання наркоречовини, яку можна виготовити з такої кількості маку, Князєв оцінив у 7 мільярдів гривень

У Полтавській області виявили рекордно велике поле снодійного маку. Площа поля становила 240 га. Про це з посиланням на голову відомства Сергія Князєва повідомляє прес-центр Нацполіції в п'ятницю, 9 серпня.

Він зазначив, що цей випадок є безпрецедентним за всі роки існування України. Вартість готової для споживання наркоречовини, яку можна виготовити з такої кількості маку, Князєв оцінив у 7 мільярдів гривень.

Культивування наркотичного маку без дозвільних документів здійснювало одне з агротовариств Полтавської області. У рамках справи було проведено експертизу, для якої взяли зразки більше тисячі рослин з цього поля. Згідно з експертними висновками, ці рослини, за документами, значилися як олійний мак, проте насправді виявилися снодійним маком. У його вміст входять наркотично активні алкалоїди опію: морфін і кодеїн.

Відповідно до постанови райсуду Полтави від 19 липня, поліцейські приступили до знищення рослини снодійного маку.

За словами фахівців, на земельній ділянці вирощувалося майже 350 мільйонів нарковмісних рослин маку. З цієї кількості можна було б виготовити не менше 70 тонн макової соломки. На чорному ринку таку кількість наркотику можна було б продати за 7 мільярдів гривень.

Після накладення на вказану землю арешту поліцейські ще протягом півтора місяця проводили заходи з недопущення витоку нарковмісних рослин у нелегальний обіг.

«Півтора місяця ми боролися в Жовтневому суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли і більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати «під зберігання» поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції про негайне знищення цього посіву», - зазначив Сергій Князєв.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Керівництву агротовариства загрожує до семи років позбавлення волі.