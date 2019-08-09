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    На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку

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    <span>У Полтавській області правоохоронці знайшли 240 гектарів маку</span> - На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку
    У Полтавській області правоохоронці знайшли 240 гектарів маку
    Фото: Нацполіція

    Вартість готової для споживання наркоречовини, яку можна виготовити з такої кількості маку, Князєв оцінив у 7 мільярдів гривень

    У Полтавській області виявили рекордно велике поле снодійного маку. Площа поля становила 240 га. Про це з посиланням на голову відомства Сергія Князєва повідомляє прес-центр Нацполіції в п'ятницю, 9 серпня. 

    Він зазначив, що цей випадок є безпрецедентним за всі роки існування України. Вартість готової для споживання наркоречовини, яку можна виготовити з такої кількості маку, Князєв оцінив у 7 мільярдів гривень. 

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    Культивування наркотичного маку без дозвільних документів здійснювало одне з агротовариств Полтавської області. У рамках справи було проведено експертизу, для якої взяли зразки більше тисячі рослин з цього поля. Згідно з експертними висновками, ці рослини, за документами, значилися як олійний мак, проте насправді виявилися снодійним маком. У його вміст входять наркотично активні алкалоїди опію: морфін і кодеїн.

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    На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку
    На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку
    На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку
    На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку
    На Полтавщині поліція виявила гігантське поле снодійного маку

    Відповідно до постанови райсуду Полтави від 19 липня, поліцейські приступили до знищення рослини снодійного маку.

     За словами фахівців, на земельній ділянці вирощувалося майже 350 мільйонів нарковмісних рослин маку. З цієї кількості можна було б виготовити не менше 70 тонн макової соломки. На чорному ринку таку кількість наркотику можна було б продати за 7 мільярдів гривень. 

    Після накладення на вказану землю арешту поліцейські ще протягом півтора місяця проводили заходи з недопущення витоку нарковмісних рослин у нелегальний обіг. 

    «Півтора місяця ми боролися в Жовтневому суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли і більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати «під зберігання» поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції про негайне знищення цього посіву», - зазначив Сергій Князєв. 

    За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Керівництву агротовариства загрожує до семи років позбавлення волі.

     

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    наркотики Полтавщина Сергій Князєв поліція рослини
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