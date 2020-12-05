У Харкові оперуповноважений СБУ створив банду та вимагав у людей гроші

Оперуповноваженому СБУ загрожує до семи років в’язниці

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили банду, що займалася вимаганням грошей. Її створив та очолив чинний оперуповноважений Служби безпеки на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, правоохоронець, з метою наживи, організував злочинне угрупування із чітким розподілом ролей співучасників, яке займалося вимаганням із застосуванням насильства.

Так, у травні 2019 року, знаючи, що в одній із лісосмуг Харкова розташована «закладка», шестеро членів банди влаштували там засідку. Коли до неї підійшов чоловік і забрав наркотики, його побили. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальністю, вимагали 100 тисяч гривень. Такої суми потерпілий не мав, відтак наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 тисяч гривень.

Банда за цією схемою влаштувала засідку і вдруге, повідомили у ДБР. У чергової жертви вимагали 3 тисячі доларів. Потерпілий заплатив 57 тисячі гривень.

Тепер Держбюро розслідувань підозрює працівника СБУ у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Йому загрожує до семи років в’язниці.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади в правоохоронних органах.