Українським ветеранам роздали російські медалі (фото, відео)

Родина ветерана планує звернутися до СБУ щодо «нагороди» від Путіна

У місті Новомосковськ на Дніпропетровщині місцева організація ветеранів роздала ветеранам Другої світової війни медалі від президента Росії Путіна. Про це йдеться у повідомленні місцевого 11 каналу.

Зокрема таку медаль передали 95-річному місцевому ветерану Василю Волошку, проте обурена родина вирішила не повідомляти йому про «нагороду» від очільника країни-агресора, щоб не засмутити літнього чоловіка.

Донька Василя Волошка пані Любов Шматенко розповіла, що її батько з початку війни на Сході України регулярно підтримував українську армію, в тому числі відкладав з пенсії гроші на придбання речей і продуктів для військових. Жінка розповіла, що медаль і посвідчення забирала в Новомосковській раді ветеранів і лише вдома побачила, від кого «нагорода».

«Я там не дивилась, прийшла додому, одягла окуляри, і прочитала все. Скажу, що спочатку обуренню моєму не було меж. Це все речові докази, а я вважаю, що це злочин проти нашої держави. Сьогодні, коли йде війна, коли проти нас воює Росія, крім обурення, прямої злості – нічого не може бути», – сказала пані Любов.

Голова Новомосковської ради ветеранів Михайло Горбов телефоном підтвердив журналістам 11 каналу, що нагородження українців Путіним не є помилкою і зазначив, що не вважає РФ країною-агресором. За словами Горбова, такі медалі отримали ще 14 людей.

За даними видання, до Новомосковська російські медалі надійшли від обласної ради ветеранів Харкова, що існує 1 рік і 8 місяців.

Водночас голова Дніпропетровської організації всеукраїнського об’єднання ветеранів Володимир Лендич розкритикував і тих, хто надсилав ці медалі, і тих, хто їх прийняв, а також висловив упевненість, що їх провезли до України незаконно.

Тим часом родина Василя Волошка планує звернутися до СБУ щодо «нагороди» від Путіна.