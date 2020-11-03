  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Полтавщині в ДТП загинув прокурор, його дружина і трирічна дочка

    • Розсилка
    <p>Поліція встановлює обставини ДТП&nbsp;на 227-му кілометрі автодороги Кролевець-Суми-Пирятин</p> - На Полтавщині в ДТП загинув прокурор, його дружина і трирічна дочка

    Поліція встановлює обставини ДТП на 227-му кілометрі автодороги Кролевець-Суми-Пирятин

    Фото: Нацполіція

    Lexus зіткнувся з вантажним автомобілем DAF

    На Полтавщині внаслідок ДТП загинув прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина та малолітня донька.

    Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ДТП сталася 2 листопада близько 19:00 на 227-му кілометрі автодороги «Кролевець-Суми-Пирятин». 

    За попередніми даними, прокурорський Lexus зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Загиблий працював в органах прокуратури сім років.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині в ДТП загинув прокурор, його дружина і трирічна дочка
    На Полтавщині в ДТП загинув прокурор, його дружина і трирічна дочка

    Внаслідок ДТП водій автомобіля Lexus та його два пасажири – жінка, 1991 року народження та малолітня дитина, 2017 року народження, загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні.

    Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.

    ДТП прокурор розслідування Полтавщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies