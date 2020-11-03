На Полтавщині в ДТП загинув прокурор, його дружина і трирічна дочка

Lexus зіткнувся з вантажним автомобілем DAF

На Полтавщині внаслідок ДТП загинув прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина та малолітня донька.



Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ДТП сталася 2 листопада близько 19:00 на 227-му кілометрі автодороги «Кролевець-Суми-Пирятин».

За попередніми даними, прокурорський Lexus зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Загиблий працював в органах прокуратури сім років.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Lexus та його два пасажири – жінка, 1991 року народження та малолітня дитина, 2017 року народження, загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.