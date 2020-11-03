У Вишгороді п’яний водій після ДТП пив горілку з пляшки й кидався на поліцейських (фото)

Правоохоронці застусували до зухвалого водія сльозогінний газ і наділи кайданки

У Вишгороді правоохоронці затримала водія, який у стані алкогольного сп’яніння чинив опір поліцейським.

Для того, щоб втихомирити водія напідпитку, який кинувся з кулаками на поліцейських, працівники Вишгородського відділу поліції застосували сльозогінний газ і наділи порушнику на руки кайданки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Щойно надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду у місті Вишгород, на місце події одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Як з’ясувалось, водій, керуючи автомобілем «Форд», не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з припаркованим легковиком. Після ДТП чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння вийшов з автівки і продовжив вживати оковиту прямо з пляшки на капоті свого авто. Він поводив себе зухвало, намагався втекти з місця події, потім кинувся з кулаками на поліцейських», - розповіли правоохоронці.

Порушником виявився 37-річний уродженець Вінниччини.

Від проходження освідування на стан сп’яніння чолов'яга відмовився у присутності свідків.

Відносно водія працівники поліції склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 130 КУпАП. Штраф йому загрожує у розмірі 20,2 тисячі гривень. Адмінматеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Щодо опору працівникам поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 Кримінального кодексу України. Триває слідство.