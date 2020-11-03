Ховали як наречену. Під Вінницею попрощалися з дівчиною, яка загинула у ДТП на Майдані

У ДТП на Майдані Незалежності в Києві загинула 30-річна вінничанка Алла

30-річна вінничанка поверталася з Голосіївського монастиря, коли її збив позашляховик на Майдані Незалежності

У неділю, 1 листопада, у селі Прибузьке під Вінницею поховали 30-річну вінничанку Аллу, яка загинула під час резонансного ДТП на Майдані Незалежності в Києві.

Дівчину поховали як наречену, повідомляє «33 канал».

«Алла тільки місяць як відсвяткувала іменини, порядна, розумна, цілеспрямована. Вона була дуже віруючою і того дня поверталась з Голосіївського монастиря», – розповіли рідні.

30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми.

Правоохоронці затримали водія, тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

За даними ЗМІ, за кермом перебував громадянин 1954 року народження Юрій Назаренко. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Встановлено, що водій був тверезий під час аварії та втратив свідомість.

31 жовтня Шевченківський суд відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб водія позашляховика, що скоїв смертельне ДТП.

Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а сторона захисту просила обрати підозрюваному більш м’який запобіжний захід через проблеми пов’язані зі здоров’я.

Дивіться також відео з початком моторошної ДТП на Майдані.



