Водій, який на Столичному шосе вбив майже всю сім’ю, отримав максимальне покарання

Обвинувачений у смертельному ДТП у суді повністю визнав свою вину

Винуватець ДТП отримав десять років тюрми

2 листопада Голосіївським районним судом Києва до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якому загинуло двоє дітей та двоє дорослих.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня на Столичному шосе.

Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку с. Козин. Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson.





На Столичному шосе Mercedes-Benz GL 250D протаранив автомобіль Hyundai Tucson

Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Водія Mercedes-Benz GL 250D було затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту без визначення розміру застави.

За кермом Mercedes був Антон Желепа.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.