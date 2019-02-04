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    На популярному карпатському курорті Яремче транслювали російське ТБ

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    <span>Гірськолижний курорт Яремче</span> - На популярному карпатському курорті Яремче транслювали російське ТБ
    Гірськолижний курорт Яремче

    Наразі показ російського телеканалу «Телерадиосеть Благих Новостей», що поширювався із супутника, припинено

    Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спільно зі Службою безпеки України припинили трансляцію російського каналу в одному з готелів міста Яремче, що на Прикарпатті. Про це повідомила прес-служба Національної ради.

    «За результатами співпраці з управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області та профілактичної бесіди його працівників із керівництвом готелю показ цього російського телеканалу («Телерадиосеть Благих Новостей»), що поширювався із супутника, припинено», - зазначили в Нацраді.

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    При цьому у прес-службі ради уточнили, що таким чином відреагували на звернення, яке надійшло 31 січня до представника Національної ради Ігоря Маслова від жителя області про те, що в готелі «Маковиця» в місті Яремче ретранслюється телевізійний канал «Телерадиосеть Благих Новостей».

    Цей телеканал відповідно до рішення Національної ради від 31.08.2016 № 1924 є обмеженим для розповсюдження на території України.

    Раніше повідомлялося, що Нацрада оголосила чергове попередження NewsOne і «ПравдаТУТ Київ».

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