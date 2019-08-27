На посаду мовного Омбудсмена подано вже дві кандидатури



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Документи приймаються до 24 години 30 серпня включно, сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00

Надійшла ще одна заява від претендента з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це розповіла головний спеціаліст відділу запобігання та протидії дискримінації Департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ольга Момот, пише УНН.

«Станом на 27 серпня у нас дві заяви (щодо добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови, – ред.)», - сказала Момот.

Раніше, повідомлялося про одну заяву стосовно добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначимо, документи приймаються до 24 години 30 серпня включно. Сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00.

Як повідомлялось, 16 липня в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який, зокрема, передбачає запровадження посади Уповноваженого із захисту державної мови. Уповноваженому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.

Відповідно до закону про державну мову в Україні передбачене створення Нацкомісії зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти термінології, підручники та посібники — цим всім займатиметься комісія).