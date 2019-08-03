Директор Інституту української мови пояснив, чому йому «хочеться взяти депутатів за горло»



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На думку Гриценка, у жодному разі ми не маємо сьогодні звинуватити тих людей, у кого забрали чи вкрали свого часу українську мову

«Мову зробили політичним товаром», - обурений Павло Гриценко

Директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що інколи йому хочеться «взяти наших депутатів за горло» через те, що мову зробили політичним товаром і заручником політичних торгів.

За словами Гриценка, це величезний злочин проти народу і проти його майбутнього.

«Мові завдається величезна шкода, як засобу комунікації. Це те, до чого взагалі не можна брудними руками торкатися політтехнологам і іншим», - вважає професор.

«Як казав у кінофільмі «За двома зайцями» батько Проні Прокопівни: «Дайте мені потримати хоч за горло». Саме так хочеться взяти наших депутатів (не всіх, там є притомні) і потримати їх за горло, щоб збагнули, що не можна робити так..», - пояснює Гриценко.

На думку Гриценка, у жодному разі ми не маємо сьогодні звинуватити тих людей, у кого забрали чи вкрали свого часу українську мову і вони стали суржикованими чи російськомовними. «Навпаки, ми маємо зробити все, щоб повернути мову, яку забрали, і напрацювати систему впливу і донесення її до людей», - впевнений професор.

Гриценко говорить, що Інститут української мови пропонує низку заходів: на рівні комунікації, на рівні досліджень, на рівні зв'язку із школою, на рівні зв'язку із медіа. «У нас є відділ соціолінгвістики, який проводить моніторинг, причому у різних місцях: із національними меншинами, із російськомовними. Ми комунікуємо з людьми», - розповів Гриценко.

За словами директора Інституту української мови, комунікація сьогодні теж коштує грошей. «У нас немає свого каналу, який може це доносити, немає радіоканалу, який теж обрубаний. За «поганого радянського часу» раз на два тижні виходила телепередача «Живе слово», щотижня була радіопередача про мову, і всі знали, коли вона буде. На сьогодні, щоб пробитися, – на це треба витрати…», - поянсює Гриценко, який вже звернувся до президента і прем’єра з пропозиціями.

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