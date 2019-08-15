Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО ще п'ять років



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Новий правопис у тести з української мови і літератури поки що не введуть

Школам дадуть п'ять років на те, щоб нові норми правопису увійшли в усталену систему навчання

Зовнішнє незалежне оцінювання ще п'ять років не буде перевіряти знання нового українського правопису. Про це розповів в.о. директора Українського центру оцінювання Валерій Бойко під час брифінгу у четвер, 15 серпня.

Бойко також уточнив, що якщо учень буде використовувати новий правопис під час виконання творчого завдання, це не буде вважатися помилкою.

«У зв'язку з набранням чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, в найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, перевірятися в тесті з української мови та літератури не будуть. Тобто, не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання проект-проєкт, кафедра - катедра і так далі», - сказав він.

Нагадаємо, що в 2019 році найвищий конкурс до вищих навчальних закладів був на політологію, журналістику і стоматологію.

Також повідомлялося, що понад 270 учасників ЗНО отримали 200 балів.

Джерело: Кореспондент.net