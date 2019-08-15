Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО ще п'ять років
Школам дадуть п'ять років на те, щоб нові норми правопису увійшли в усталену систему навчання
Зовнішнє незалежне оцінювання ще п'ять років не буде перевіряти знання нового українського правопису. Про це розповів в.о. директора Українського центру оцінювання Валерій Бойко під час брифінгу у четвер, 15 серпня.
Бойко також уточнив, що якщо учень буде використовувати новий правопис під час виконання творчого завдання, це не буде вважатися помилкою.
«У зв'язку з набранням чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, в найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, перевірятися в тесті з української мови та літератури не будуть. Тобто, не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання проект-проєкт, кафедра - катедра і так далі», - сказав він.
Нагадаємо, що в 2019 році найвищий конкурс до вищих навчальних закладів був на політологію, журналістику і стоматологію.
Також повідомлялося, що понад 270 учасників ЗНО отримали 200 балів.
Джерело: Кореспондент.net