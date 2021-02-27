З 1 березня у Чернівецькій області запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки

На території області будуть встановлені обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня небезпеки

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 1 березня на території Чернівецької області «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2020 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив міністр.

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.

«Червоний» рівень встановлюється рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою міністра охорони здоров’я протягом 48 годин з моменту настання підстав для запровадження цього рівня епідеміологічної небезпеки. Рішення Держкомісії ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через 2 дні з дати його оприлюднення.

На території регіонів з «червоним» рівнем, крім обмежень, що діють на «жовтому» і «помаранчевому» рівні також заборонено:

роботу закладів харчування, крім доставки і замовлень на винос;

роботу ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності;

роботу магазинів і ринків, окрім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

роботу фінустанов, операторів поштового зв’язку, техобслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів здійснюється за попереднім записом);

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників. Кіно- та відеозйомки дозволені за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), масок;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів тощо;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.

Із 23 лютого у Чернівецькій області було посилено карантин.

Додамо, що за даними МОЗ, 26 лютого у Чернівецькій області виявили 638 нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, влада Чернівецької області розглядає можливість введення карантину вихідного дня. 26 лютого буде прийнято рішення щодо впровадження обмежень.