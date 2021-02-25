Карантин дістався Буковеля: як курорт працюватиме в лютому та березні

В Буковелі скасували масові заходи, концерти та розважальні програми

На території гірськолижного курорту Буковель в період з 26 лютого до 12 березня діятимуть деякі заборони і карантинні обмеження. Про це повідомляє прес-служба курорту.

У цей період працюватимуть траси, підйомники і готелі (в тому числі з включеними сніданками). З обмеженнями обслуговуватимуть клієнтів кафе, бари і ресторани.

На курорті повністю скасували масові заходи, концерти та розважальні програми.

Раніше повідомлялося, що з 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування. За словами першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Миколи Сендецького, заклади харчування не повинні були працювати під час локдауну і, аналогічно, не мають працювати з 22 до 28 лютого.

За дотриманням карантинного режиму у Буковелі стежитимуть додаткові групи фахівців, які щодня перевірятимуть заклади громадського харчування на території гірськолижного курорту.

Нагадаємо, поки вся країна під час так званого локдауну з 8 січня перебувала на жорстокому карантині, курорт Буковель став ще популярнішим серед українців. Під час локдауну тут спостерігалися довжелезні черги до підйомників та ресторанів. Туристи, які там каталися на лижах та відпочивали у горах, й не думали дотримуватися правил карантину.

Зазначимо, що президент Зеленський своїм прикладом також показав українцям, що на гірськолижному курорті Буковель приємно проводити час і не думати про пандемію. У соцмережі Instagram з’явилася низка світлин із очільником держави, який там відпочивав на початку січня. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

І ось тепер, з понеділка 22 лютого, Івано-Франківщина запроваджує жорсткий карантин через спалах ковіду. 16 лютого стало відомо, що у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

Напередодні голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.