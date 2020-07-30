На Прикарпатті сталася бійка зі стріляниною



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На Прикарпатті сталася бійка зі стріляниною

В Івано-Франківську біля торгового закладу виник словесний конфлікт між двома групами осіб, а після розпочалася бійка

Правоохоронці Івано-Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в обласному центрі.

На лінію «102» надійшло повідомлення від перехожих громадян про бійку біля магазину по вулиці Пасічній, що в Івано-Франківську.

На місце події одразу ж прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. У ході першочергових слідчих дій, опитування свідків події правоохоронці з’ясували, що біля торгового закладу виник словесний конфлікт між двома групами осіб, а після розпочалася бійка.

Далі один із учасників конфлікту витягнув предмет, який схожий на травматичний пістолет та здійснив постріл вгору. Після чого, всі учасники конфлікти покинули місце події.

Патрульні поліцейські уже через декілька хвилин після скоєння правопорушення затримали ймовірних учасників конфлікту. Йдеться про трьох місцевих мешканців – 1974, 1976 та 1979 років народження.

Під час спілкування з поліцейськими один із правопорушників вказав місце, де залишив пістолет. Слідчі вилучили пістолет та направили на проведення експертизи.

Наразі правоохоронці опитують свідків події з метою встановлення обставин хуліганських дій.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що заяв від потерпілих внаслідок інциденту немає, ніхто не звертався до поліції за захистом. Правоохоронці проводять розслідування.