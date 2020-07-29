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    В Івано-Франківську закрили сервісний центр податкової інспекції через Covid-19

    • Розсилка
    В Івано-Франківську закрили сервісний центр податкової інспекції через Covid-19

    З 28 липня Центр обслуговування платників Івано-Франківської ДПІ тимчасово зачинени

    Франківців закликають звертатися у податкову через електронний кабінет.

    Про це повідомляє телеканал «402«.

    «З 28 липня Центр обслуговування платників Івано-Франківської ДПІ тимчасово зачинений. Податківці пояснюють – це вимушений крок через зростання захворюваності на Covid-19. Підозру на небезпечну недугу виявили і у трьох працівників. Тож, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, закликають громадян до листування в електронному кабінеті. Там для платників доступна низка сервісів», - йдеться у повідомленні.

    За минулу добу на Івано-Франківщині виявили новий антирекорд добової захворюваності на Covid-19 – в області зафіксовано 103 нові зараження, одну смерть та 40 одужань.

    азначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це – Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629
    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.
    смерть Івано-Франківськ карантин коронавірус
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