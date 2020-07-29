В Івано-Франківську закрили сервісний центр податкової інспекції через Covid-19



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З 28 липня Центр обслуговування платників Івано-Франківської ДПІ тимчасово зачинени

Франківців закликають звертатися у податкову через електронний кабінет.

Про це повідомляє телеканал «402«.

«З 28 липня Центр обслуговування платників Івано-Франківської ДПІ тимчасово зачинений. Податківці пояснюють – це вимушений крок через зростання захворюваності на Covid-19. Підозру на небезпечну недугу виявили і у трьох працівників. Тож, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, закликають громадян до листування в електронному кабінеті. Там для платників доступна низка сервісів», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Івано-Франківщині виявили новий антирекорд добової захворюваності на Covid-19 – в області зафіксовано 103 нові зараження, одну смерть та 40 одужань.

азначимо, що на сьогодні дев’ять областей не готові послабити карантин. Це – Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

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