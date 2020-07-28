Вибух авто на Львівщині: загиблий підприємець був причетний до грального бізнесу



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Уранці 28 липня на одній із баз відпочинку у Львівській області вибухнув автомобіль Фото: Нацполіція

Правоохоронці розглядають кілька версій, головна з яких – умисне вбивство

Вранці 28 липня на території бази відпочинку у Львівській області вибухнув позашляховик. Загинув 41-річний бізнесмен. Вибухівка спрацювала саме в ту мить, коли власник позашляховика сів за кермо. Правоохоронці розглядають кілька версій, головна – умисне вбивство. Про все розповіли у поліції, повідомляє «5 канал».

Вибух прогримів між 5:00 та 6:00 ранку. На території приватного будинку підірвався позашляховик. 41-річний власник автомобіля вийшов із помешкання та мав їхати по справах.

Швидку допомогу та поліцейських на місце події викликала дружина загиблого. Вона була вдома з трьома дітьми.

«Було виявлено автомобіль марки «Міцубіші Паджеро». З ознаками пошкодження. Також особу – це був власник помешкання, де стояв автомобіль. З тілесними ушкодження. Особа була мертва», – говорить Тарас Сабанюк, в.о. керівника поліції Львівської області.

Приватна територія, де жив загиблий із сім'єю – розташована у лісі, за кілька кілометрів від села. Обійстя охороняє сторож. Тутешні мешканці вибух не чули.

«То кілометрів три від села. Як може би вдень, то може б і чули. А вночі, то де», – каже Ігор, мешканець Львівської області.

«Я нічого не знаю –подзвонили сказали, я його вже давно не бачив. Я приїхав, туди не впускають, все огороджене», – розповідає Степан, брат загиблого.

Загиблий був львівським бізнесменом. Чи мав ворогів або ж бізнесові конфлікти – правоохоронці ще з'ясовують. Рідним загиблого про це нічого невідомо.

«Власник, 1979 року народження. Останнім часом проживав на території даної бази. Займався бізнесом на території міста Львова. Різний бізнес. Здавав приміщення. Фінансових проблем в даної особи не було», – каже Тарас Сабанюк, в.о. керівника поліції Львівської області.

За даними місцевих ЗМІ, загиблий Тарас Іваничко причетний до грального бізнесу на Львівщині та був фігурантом судової справи про самовільне захоплення землі. Також – володів кількома фірмами з різних сфер бізнесу. Зокрема, у будівництві та видобутку гравію.

Остаточну причину вибуху правоохоронці поки що не називають, на місці тривають слідчі дії. Головна версія слідства - умисне вбивство.

Чи був вибуховий пристрій в автомобілі ще з'ясовують. На місці працюють слідчі, вибухотехніки та кінологи.