На Прикарпатті судитимуть працівницю банку, яка привласнила 130 тисяч гривень



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Обвинувальний акт направлено до суду разом з угодою про примирення

Снятинський відділ Коломийської місцевої прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно колишньої працівниці банку за фактом привласнення чужого майна (ч. 1 ст. 191 КК України).

Про це інформує пресслужба прокуратури Івано-Франківської області.

Слідство встановило, що обвинувачена у травні 2020 року, перебуваючи на посаді касира-операціоніста АТ КБ «ПриватБанк», шляхом проведення фіктивних операцій заволоділа грошовими коштами банку на загальну суму 130 тис. грн,

Жінка повністю визнала свою винуватість в інкримінованому кримінальному правопорушенні, під час досудового розслідування відшкодувала спричинену майнову шкоду в повному обсязі та погодилась на покарання, передбачене санкцією статті, що діяла на момент учинення злочину.

Відтак обвинувальний акт направлено до суду разом з угодою про примирення.