Порошенко закликав владу витрачати кошти Covid-фонду за призначенням



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Петро Порошенко закликав владу витрачати кошти Covid-фонду за призначенням

Порошенко зазначив, що влада забрала кошти з освіти, і тепер вчителі та діти залишилися без засобів індивідуального захисту

Партія «Європейська солідарність» вимагає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з Covid-19 на цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко, передає пресслужба.

«Усі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей. Для цього Фонд і був створений – не для корупції, не для «відосиків» і не для будівництва доріг. Маємо рятувати медичних працівників, які протистоять поширенню коронавірусу в Україні, застрахувати їхнє здоров’я і забезпечити лікарні усім необхідним для подолання пандемії. Вимагаємо розслідувати усі випадки нецільового використання коштів на боротьбу з коронавірусом і притягнути винних до відповідальності», – підкреслив Порошенко.

За його словами, влада забрала кошти з освіти, і тепер вчителі та діти залишилися без засобів індивідуального захисту.

«1 вересня діти пішли до школи. А у березні влада зняла з освіти п’ять мільярдів гривень. Ви думаєте, державний бюджет витратив хоча б гривню на забезпечення епідеміологічної безпеки у навчальних закладах? Мільйони дітей і сотні тисяч вчителів залишені сам на сам з цією проблемою. Натомість левову частку грошей, які парламент навесні виділив на протидію Covid-19, те, що не встигли розкрасти, – вирішили витратити на будівництво доріг. Для чого? Щоб перед виборами урочисто перерізати стрічки», – додав Порошенко.

Також він нагадав про обіцяні доплати медикам, які працюють з інфікованими на коронавірус.

«Треба забезпечити справедливі доплати медпрацівникам, які стоять на передньому краї боротьби з коронавірусом. Нагадаю, це мають бути 300 відсотків до зарплати. Забезпечити масове тестування – медичних працівників, педагогів і вихователів дитячих садочків, військових на передовій. І припинити перекладати відповідальність на місцеві органи влади, на лікарів і самих громадян», – закликав Порошенко.

Нагадаємо, за розрахунками фахівців Рахункової палати, в Фонді боротьби з Covid–19 вже недостатньо коштів для реалізації 3–х бюджетних програм.

Раніше Рахункова палата повідомляла, що план доходів державного бюджету у першому півріччі 2020 року недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.