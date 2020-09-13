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    Економіка та фінанси

    Приватбанк знижує тарифи для бізнесу

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    Приватбанк знижує тарифи для бізнесу - Приватбанк знижує тарифи для бізнесу
    Приватбанк знижує тарифи для бізнесу

    З 1 жовтня тарифи за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування знижуються з 7 до 5 грн

    Державний Приватбанк з 1 жовтня знижує тарифи для підприємців і юридичних осіб за прийом готівки в терміналах самообслуговування та скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування.

    Згідно повідомленню банку, з 1 жовтня 2020 року тарифи за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування знижуються з 7 до 5 грн, незалежно від суми зарахування.

    Тариф за внесення готівки через касу банку встановлений на рівні 20 грн, також незалежно від суми зарахування.

    Для стимулювання безготівкових операцій та #cashless, з 1 жовтня тариф за зняття готівки з корпоративних карток і карток «Ключ до рахунку» складе 1%, а за нецільове поповнення готівкою корпоративних карток і карток «Ключ до рахунку» - 0,5%. Наразі на сайті банку ці операції зазначені, як безкоштовні.

    Також з 1 жовтня Приватбанк скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування, тобто проведення операцій після закінчення банківського дня. Тариф за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках затверджений на рівні середньоринкових і складе 3 грн за платіж. При цьому тариф на внутрішньобанківські платежі залишається безкоштовним.

    «У поточній посткарантинній реальності ми робимо більш привабливим обслуговування в дистанційний каналах, щоб піклуватися про здоров'я клієнтів і співробітників», - зазначає керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв.

    Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів. 

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів. 

    Джерело: finclub.net

    тарифи бізнес Приватбанк
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