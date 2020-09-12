Справа Марківа: захист подав нові докази до суду



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Віталій Марків спілкується з адвокатами перед судовим засіданням у Павії Фото: Радіо Свобода

Матеріали подали напередодні апеляційного процесу, який почнеться у Мілані 29 вересня

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Матеріали подали напередодні апеляційного процесу, який почнеться у Мілані 29 вересня, повідомили захисники Марківа, передає «Радіо Свобода».

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) за місцем смерті італійського репортера, інший – балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Ці дослідження, які провели спільно з італійськими експертами, науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті, цілитися і влучити у них на відстані близько 1800 метрів з автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Нагадаємо, в Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа через місяць.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

У 2014 році кримінальну справу за фактом подій, під час яких загинув Роккеллі, розпочала Служба безпеки України, розслідування було призупинено на час проведення бойових дій. У листопаді 2019 року справу було передано для розслідування до МВС України.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, старший сержант Нацгвардії України Марків не скоював вбивства, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено на невизначений термін.