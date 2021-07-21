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    На Прикарпатті в аварію потрапив мікроавтобус з дітьми (фото)

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    Внаслідок ДТП до лікарні було доправлено водія мікроавтобуса і семеро пасажирів - На Прикарпатті в аварію потрапив мікроавтобус з дітьми (фото)
    Внаслідок ДТП до лікарні було доправлено водія мікроавтобуса і семеро пасажирів
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    До лікарні відправили восьмеро осіб, серед яких шестеро – діти

    У Надвірнянському районі Івано-Франківської області мікроавтобус, в якому перебували діти, зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП до лікарні відправили восьмеро осіб, серед яких шестеро – діти. Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

    «21 липня о 12:35 сталася аварія у Делятині...40-річний мешканець Житомирської області на автомобілі Volkswagen Transporter рухався у напрямку міста Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем DAF, яким керував 26-річний мешканець Надвірнянщини», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що внаслідок ДТП до лікарні було доправлено водія мікроавтобуса і семеро пасажирів віком 38, 17, 15, 13, 11 (дві особи) і 8 років, які є мешканцями Житомирщини.

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    На Прикарпатті в аварію потрапив мікроавтобус з дітьми (фото)
    На Прикарпатті в аварію потрапив мікроавтобус з дітьми (фото)
    На Прикарпатті в аварію потрапив мікроавтобус з дітьми (фото)

    Як повідомляють правоохоронці, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих встановлюється.

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

    Раніше стало відомо, що Національна поліція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг в Україні. У вихідні та у святкові дні будуть залучатися додаткові наряди поліції, оскільки зараз українці масово їдуть на відпочинок.

    Теги: ДТП дороги діти відпочинок Івано-Франківщина аварія поліція Volkswagen
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    На Прикарпатті в аварію потрапив мікроавтобус з дітьми (фото)