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    На дорогах України побільшає поліцейських патрулів

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    Комплекс заходів під умовною назвою &laquo;Безпечні автомобільні дороги&raquo; триватиме місяць - На дорогах України побільшає поліцейських патрулів
    Комплекс заходів під умовною назвою «Безпечні автомобільні дороги» триватиме місяць
    Фото: Патрульна поліція України

    У вихідні та у святкові дні будуть залучатися додаткові наряди поліції, оскільки зараз українці масово їдуть на відпочинок

    Національна поліція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг в Україні, повідомив сайт МВС із посиланням на заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

    У вихідні та у святкові дні будуть залучатися додаткові наряди поліції, оскільки зараз українці масово їдуть на відпочинок

    «Наразі громадяни масово їдуть на відпочинок. Тож питання безпеки дорожнього руху вкрай актуальне. Відтак на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, зокрема, державного значення, збільшиться кількість екіпажів патрульної поліції», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, у патрульній поліції заявили про активізацію роботи в напрямку контролю за дотриманням перевезення пасажирів автобусами. Поліцейські зосередяться також на виявленні порушень габаритних або вагових параметрів авто, додали в поліції.

    За даними патрульної поліції, загальна кількість ДТП за січень – червень 2021 року сягнула показника у майже 86,5 тисяч, що на 19,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Один із резонансних інцидентів стався у червні – тоді у Миколаєві водій за кілька годин скоїв 18 ДТП та тікав від поліції.

    20 липня на столичній Оболоні водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi. Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

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    Теги: вихідні МВС ДТП дороги відпочинок водій українці автомобіль поліція безпека
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    На дорогах України побільшає поліцейських патрулів