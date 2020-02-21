На Прикарпатті зранку горіла школа



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Фото: ДСНС

О 7:45 пожежу було локалізовано

У Тисменицькому районі, що на Прикарпатті, рятувальники ліквідовують пожежу в приміщенні Сілецької ЗОШ, яка виникла між другим і горищним поверхом.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«21 лютого о 7:19 надійшло повідомлення про пожежу школи в селі Сілець Тисменицького району. До місця негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця виклику було встановлено, що горить перекриття школи між другим та горищним поверхом на площі 25 м.кв», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації залучено п'ять одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

О 7:45 пожежу локалізовано. Потерпілих немає.