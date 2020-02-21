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    Новини

    На Прикарпатті зранку горіла школа

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    На Прикарпатті зранку горіла школа
    Фото: ДСНС

    О 7:45 пожежу було локалізовано

    У Тисменицькому районі, що на Прикарпатті, рятувальники ліквідовують пожежу в приміщенні Сілецької ЗОШ, яка виникла між другим і горищним поверхом.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «21 лютого о 7:19 надійшло повідомлення про пожежу школи в селі Сілець Тисменицького району. До місця негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця виклику було встановлено, що горить перекриття школи між другим та горищним поверхом на площі 25 м.кв», - йдеться у повідомленні.

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    На Прикарпатті зранку горіла школа
    На Прикарпатті зранку горіла школа

    До ліквідації залучено п'ять одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

    О 7:45 пожежу локалізовано. Потерпілих немає.

    пожежа школа Івано-Франківщина рятувальники
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