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    Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)

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    За добу на Київщині зафіксовано&nbsp;29 пожеж трав&rsquo;яного настилу - Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)
    За добу на Київщині зафіксовано 29 пожеж трав’яного настилу
    Фото: ДСНС

    На Київщині горять трава, очерет, сухостій, сміття та торф

    Через нехарактерну для України зиму з плюсовою температурою повітря в лютому значно зріс показник кількості пожеж в екосистемах. Горить трава, очерет, сухостій, сміття та торф.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, за останню добу на території Київщини було зафіксовано 42 пожежі, з яких 4 сміття, 29 трав’яного настилу, 1 торфу. 

    Рятувальники Бориспільського, Бородянського, Яготинського, Тетіївського, Баришівського та Києво-Святошинського районів залучались на гасіння пожеж, що виникли у екосистемах, з успішною ліквідацією процесу горіння.

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    Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)
    Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)
    Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)
    Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)

    У ДСНС нагадують, що пожежі на відкритих територіях також можуть спричинити тяжкі наслідки, такі як поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, знищення родючого шару ґрунту, а також загибель тварин.

    Нагадаємо, кліматологи повідомили, що з 10 лютого розпочалася метеорологічна весна у столиці.

    Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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