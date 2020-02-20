Аномально тепла зима призвела до біди: на Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)



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За добу на Київщині зафіксовано 29 пожеж трав’яного настилу Фото: ДСНС

На Київщині горять трава, очерет, сухостій, сміття та торф

Через нехарактерну для України зиму з плюсовою температурою повітря в лютому значно зріс показник кількості пожеж в екосистемах. Горить трава, очерет, сухостій, сміття та торф.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, за останню добу на території Київщини було зафіксовано 42 пожежі, з яких 4 сміття, 29 трав’яного настилу, 1 торфу.

Рятувальники Бориспільського, Бородянського, Яготинського, Тетіївського, Баришівського та Києво-Святошинського районів залучались на гасіння пожеж, що виникли у екосистемах, з успішною ліквідацією процесу горіння.

У ДСНС нагадують, що пожежі на відкритих територіях також можуть спричинити тяжкі наслідки, такі як поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, знищення родючого шару ґрунту, а також загибель тварин.

Нагадаємо, кліматологи повідомили, що з 10 лютого розпочалася метеорологічна весна у столиці.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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