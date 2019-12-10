На реабілітацію до Латвії поїхали 11 звільнених політв'язнів



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11 звільнених в’язнів Кремля відправились на реабілітацію та відпочинок до Латвії

Реабілітація політв'язнів триватиме 12 днів

У Латвію на відпочинок та реабілітацію поїхали 11 звільнених політв'язнів. Про це повідомлляє Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Серед звільнених політв'язнів, які поїхали на реабілітацію, є Едем Бекіров та Павло Гриб.

«Ми вже внесли відповідні зміни до постанови і тепер зможемо надати грошову допомогу на правову підтримку родинам, незаконно позбавлених свободи, щорічно, поки їх близькі перебувають в ув'язнені. Також підготовлений законопроект щодо соціального захисту осіб позбавлених свободи, який незабаром буде зареєстрований у Верховній Раді», - сказала міністр Оксана Коляда.

Слід зазначити, що реабілітація у Латвії триватиме 12 днів.

Нагадаємо, що 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією. До України повернулися 24 моряки, журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карп'юк, Володимир Балух, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Микола Сизанович.

Також нагадаємо, що колишні політв’язні Балух і Карпюк працюватимуть в офісі Омбудсмена