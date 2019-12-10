Денісова нагадала, що у російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців



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Станом на 30 червня 2019 року у в’язницях РФ незаконно утримується 1989 громадян

Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що в Російській Федерації утримують в в'язницях близько двох тисяч українців. Про це повідомляється на сторінці Омбудсменки в Facebook.

Зазначимо, що напередодні відзначення Міжнародного дня захисту прав людини відбулася важлива робоча зустріч щодо захисту прав громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми та перебувають у місцях несвободи РФ.

«Тільки у 2018 році було заарештовано 176 наших співгромадян, а засуджено 692 особи за незаконний обіг наркотичних речовин. Станом на 30 червня 2019 року у в’язницях РФ незаконно утримується 1989 громадян. За уточненою інформацією на сьогодні ця цифра становить близько 2000 громадян України», - написала Денисова.

Вона додала, що з 2015 року в Україні діє транснаціональне злочинне угруповання, яке шляхом обману вербує громадян України та втягує їх у незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних речовин на території Російської Федерації.

Наразі відсутня інформація про точну кількість громадян України, які утримуються у місцях несвободи в РФ через невиконання російською стороною Консульської конвенції між Україною та РФ, зокрема щодо невідкладного інформування про затримання та арешт на території РФ громадян України.

«Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров повідомив про деталі кримінального переслідування понад 300 громадян України, які стали жертвами діяльності транснаціонального злочинного угруповання. Але тяжкий шлях додому вдалося подолати лише 35 українцям. Зараз вони продовжують відбувати покарання в українських тюрмах», - йдеться у повідомленні.

Також представники Міністерства соціальної політики зауважили, що ситуація ускладнюється тим, що статус жертви торгівлі людьми є вирішальним при помилуванні, умовно-достроковому звільненні, застосуванні амністії чи зменшенні покарання.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

До слова, лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що «червоні лінії», окреслені перед самітом у Парижі, стали оберегом для України. Проте підстав для ейфорії немає.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

Сьогодні також у ЄС прокоментували «нормандський саміт», жодним словом не згадавши Росію.

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