У Мелітополі невідомі обстріляли мікроавтобус



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Інцидент стався недалеко від Мелітополі, на трасі

Під час стрілянини поранення отримав 27-річний водій мікроавтобусу

У Запорізькій області поблизу Мелітополя сталася стрілянина. На трасі невідомі з вогнепальної зброї обстріляли мікроавтобус.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області.

«2 вересня близько 23.00 поблизу Мелітополя, на трасі, невідомі особи з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус «Форд». Внаслідок події постраждав водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народженняі, мешканець Маріуполя. Постраждалого доставлено до Мелітопольської міської лікарні, наразі його життю нічего не загрожує», - повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують стрільців.

Нагадаємо, минулого тижня поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми. Того ж вечора очільник МВС Арсен Аваков заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

30 серпня Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід останньому з 16-ти підозрюваних у нападі на автобус із активістами громадської організації «Патріоти - за життя», що стався 27 серпня.