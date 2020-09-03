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    У Мелітополі невідомі обстріляли мікроавтобус

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    Інцидент стався недалеко від Мелітополі, на трасі - У Мелітополі невідомі обстріляли мікроавтобус
    Інцидент стався недалеко від Мелітополі, на трасі

    Під час стрілянини поранення отримав 27-річний водій мікроавтобусу

    У Запорізькій області поблизу Мелітополя сталася стрілянина. На трасі невідомі з вогнепальної зброї обстріляли мікроавтобус.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області.

    «2 вересня близько 23.00  поблизу  Мелітополя, на трасі, невідомі особи з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус «Форд». Внаслідок події постраждав водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народженняі, мешканець Маріуполя. Постраждалого доставлено до Мелітопольської міської лікарні, наразі його життю нічего не загрожує», - повідомили в поліції.

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують стрільців.

    Нагадаємо, минулого тижня поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми. Того ж вечора очільник МВС Арсен Аваков заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

    30 серпня Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід останньому з 16-ти підозрюваних у нападі на автобус із активістами громадської організації «Патріоти - за життя», що стався 27 серпня.

    МВС дороги водій Запорізька область поліція стрілянина
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