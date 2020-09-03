Аваков терміново вилетів на Харківщину, де вирують масштабні пожежі



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3 вересні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів на Харківщину

Міністр перебуває в епіцентрі подій і проводить оперативний штаб

Глава МВС України Арсен Аваков терміново вилетів на Харківщину, де вирують масштабні пожежі. Як повідомляє радник міністра Зорян Шкіряк, Аваков вилетів в епіцентр подій «для здійснення повітряного моніторингу і особистоі координації дій підрозділами МВС під час гасіння масштабних пожеж».

«Наразі, він перебуває в епіцентрі подій і проводить оперативний штаб», - додав радник.

Він також повідомив, яка на даний час ситуація у Харківській області.

«Дворічанський район: 2 вересня о 12 год. 54 хв. поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа. Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га, зних 100 га верхової пожежі. Наразі осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га». - повідомив Шкіряк.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 рятувальників та 49 одиниць техніки у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт. Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

«Чугуївська міськрада: 2 вересня о 12 год. 13 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизус. Клугино Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві. О 20 год. 06 хв. пожежу локалізовано на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає. Наразі відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини в середині контрольованого периметру», - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 211 осіб та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 рятувальника та п'ять одиниць техніки.

Наразі ситуація на Луганщині, де також вирують пожежі, наступна:

Рятувальниками вже ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння шести осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

«До гасіння пожеж задіяно 378 осіб та 68 одиниць техніки від ДСНС. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 рятувальників та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей. Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операцій об’єднаних сил», - написав радник міністра.

Нагадаємо, під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

1 вересня під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

Напередодні площа пожежі на території Дворічанського лісництва збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено. Вже повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.