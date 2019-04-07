На Рівненщині п’яний безробітний «замінував» два молоковози



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«Мінером» виявився обращений працівник молокозаводу

Увечері 6 квітня поліція Рівненщини отримала телефонну інформацію про те, що з міста Новоград-Волинський до міста Дубно автодорогою «Київ-Чоп» територією Рівненської області їдуть два заміновані молоковози і в Дубно вони мають вибухнути.

Чоловік, який телефонував до поліції, назвався колишнім сапером і сказав, що перебуває у Хмельницькій області, пише IA ZIK.

Працівники вибухотехнічного відділу ГУНП оперативно виїхали в Дубно на територію місцевого заводу, де мав статися вибух.

Тим часом оперативники з’ясували, що насправді телефонний дзвінок був здійснений із Корецького району, а не із Хмельницької області, як повідомляв «мінер».

Через кілька годин «заявника» розшукали патрульні поліцейські на одній із АЗС. Ним виявився 53-річний житель села Крилів Корецького району. Із його слів, два тижні тому він ще працював на молокопереробному заводі і, начебто, йому не виплатили заробітну плату за цей період.

Крім того, поліцейські з’ясували, що жоден молоковоз 6 квітня не виходив на зміну. Відповідно до медичного освідчення житель Крилова перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 1,8 проміле.

«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян)», – каже тимчасово виконуючий обов’язки начальника Корецького відділення поліції Андрій Карпюк.

Санкція інкримінованої затриманому статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років.

А ще поліцейські встановили, що 53-річний чоловік місяць тому притягався до адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий виклик екстрених служб.