На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини



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Вогнем знищено дах господарчої будівлі, речі домашнього вжитку, дві тони сіна

Двоє дітей - 2011 та 2012 років народження - загинули у пожежі в господарчій будівлі в селі Оженин у Рівненській області. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомлення про пожежу у приватному господарстві рятувальники отримали 26 серпня о 19:23.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій, цегляній господарчій будівлі. На момент прибуття рятувальних підрозділів дерев’яні дах та перекриття будівлі від сильного полум’я обвалилися.

Під час гасіння та розбору конструкцій бійці ДСНС виявили на місці пожежі тіла двох малолітніх дітей - хлопчика 2011 року народження та дівчинки 2012 року народження - двоюрідних брата та сестри.

О 20:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:14 повністю ліквідувати. Вогнем знищено дах господарчої будівлі розміром 15 на 5 м, 30 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, дві тони сіна.

Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.