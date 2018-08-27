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    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини

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    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини

    Вогнем знищено дах господарчої будівлі, речі домашнього вжитку, дві тони сіна

    Двоє дітей - 2011 та 2012 років народження - загинули у пожежі в господарчій будівлі в селі Оженин у Рівненській області. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

    Повідомлення про пожежу у приватному господарстві рятувальники отримали 26 серпня о 19:23.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій, цегляній господарчій будівлі. На момент прибуття рятувальних підрозділів дерев’яні дах та перекриття будівлі від сильного полум’я обвалилися.

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    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини
    На Рівненщині від пустощів з вогнем загинули дві дитини

    Під час гасіння та розбору конструкцій бійці ДСНС виявили на місці пожежі тіла двох малолітніх дітей - хлопчика 2011 року народження та дівчинки 2012 року народження - двоюрідних брата та сестри.

    О 20:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:14 повністю ліквідувати. Вогнем знищено дах господарчої будівлі розміром 15 на 5 м, 30 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, дві тони сіна.

    Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.

     

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