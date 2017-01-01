На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
- Сьогодні, 07:31
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Фото: Уляна Супрун / Facebook
Реабілітаційний центр для бійців АТО
Реабілітаційний центр для бійців АТО у Клевані розрахований на 50 ліжок
У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни відкрили реабілітаційний центр, де, зокрема, лікуватимуть тяжкі травми хребта.
Про це повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
«З усіх комунальних реабілітаційних центрів, що вдалося побачити в Україні, це є найкращий», — написала Супрун.
Як повідомляє «Радіо Свобода», центр у Клевані розрахований на 50 ліжок.
Там лікуватимуться пацієнти, які потребують тривалого відновлення. Вони зможуть перебувати там до півроку. Їх обслуговуватимуть 40 медиків.
Фото: Уляна Супрун / Facebook
Центр обладнали сучасною діагностичною апаратурою, тренажерами, а також у ньому переобладнали терапевтичний корпус.