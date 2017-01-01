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    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО

    Реабілітаційний центр для бійців АТО у Клевані розрахований на 50 ліжок
    У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни відкрили реабілітаційний центр, де, зокрема, лікуватимуть тяжкі травми хребта. Про це повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. «З усіх комунальних реабілітаційних центрів, що вдалося побачити в Україні, це є найкращий», — написала
    • Сьогодні, 07:31
    • Розсилка
    Реабілітаційний центр для бійців АТО
    Фото: Уляна Супрун / Facebook
    Реабілітаційний центр для бійців АТО

    Реабілітаційний центр для бійців АТО у Клевані розрахований на 50 ліжок

    У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни відкрили реабілітаційний центр, де, зокрема, лікуватимуть тяжкі травми хребта.

    Про це повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

    «З усіх комунальних реабілітаційних центрів, що вдалося побачити в Україні, це є найкращий», — написала Супрун.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», центр у Клевані розрахований на 50 ліжок.

    Там лікуватимуться пацієнти, які потребують тривалого відновлення. Вони зможуть перебувати там до півроку. Їх обслуговуватимуть 40 медиків.

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    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО
    Фото: Уляна Супрун / Facebook

    Центр обладнали сучасною діагностичною апаратурою, тренажерами, а також у ньому переобладнали терапевтичний корпус.

    АТО медицина Уляна Супрун військові лікарня Рівненщина
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