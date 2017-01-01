На Рівненщині відкрили реабілітаційний центр для бійців АТО

Реабілітаційний центр для бійців АТО у Клевані розрахований на 50 ліжок

У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни відкрили реабілітаційний центр, де, зокрема, лікуватимуть тяжкі травми хребта. Про це повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. «З усіх комунальних реабілітаційних центрів, що вдалося побачити в Україні, це є найкращий», — написала