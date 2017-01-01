На Рівненщині затримали чиновника Держархбудінспекції на хабарі
- Сьогодні, 02:57
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Розсилка
Інспектор Держархбудінспекції одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництвоПрокуратура викрила та припинено корупційну злочинну діяльність головного інспектора одного із відділів управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини.
Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво, а також уникнення останнього від відповідальності за виконання будівельних робіт до отримання відповідного дозволу.
Після одержання коштів працівника державного органу контролю правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України, а неправомірну грошову вигоду – вилучили.
Вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.