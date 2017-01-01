На Рівненщині затримали чиновника Держархбудінспекції на хабарі

Інспектор Держархбудінспекції одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво

Прокуратура викрила та припинено корупційну злочинну діяльність головного інспектора одного із відділів управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини. Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інспектор Держархбудінспекції одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво

Прокуратура викрила та припинено корупційну злочинну діяльність головного інспектора одного із відділів управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини.

Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво, а також уникнення останнього від відповідальності за виконання будівельних робіт до отримання відповідного дозволу.

Після одержання коштів працівника державного органу контролю правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України, а неправомірну грошову вигоду – вилучили.

Вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.