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    На Рівненщині затримали чиновника Держархбудінспекції на хабарі

    Інспектор Держархбудінспекції одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво
    Прокуратура викрила та припинено корупційну злочинну діяльність головного інспектора одного із відділів управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини. Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у
    • Сьогодні, 02:57
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    Інспектор Держархбудінспекції одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво

    Прокуратура викрила та припинено корупційну злочинну діяльність головного інспектора одного із відділів управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини.

    Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від жителя області за сприяння у виготовленні проектної документації на будівництво, а також уникнення останнього від відповідальності за виконання будівельних робіт до отримання відповідного дозволу.

    Після одержання коштів працівника державного органу контролю правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України, а неправомірну грошову вигоду – вилучили.

    Вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

    Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області. 

    прокуратура будівництво розслідування Рівненщина
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