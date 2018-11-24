На Рівненщині затримали зловмисників, що побили і викрали чоловіка



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На Рівненщині поліцейські затримали групу зловмисників за вимагання та викрадення чоловіка

Зловмисники вимагали від потерпілого викуп за збереження життя у сумі 5 тисяч доларів США

Працівники управління стратегічних розслідувань ГУНП спільно з оперативниками обласної поліції та Острозького відділу затримали двох місцевих жителів, які викрали чоловіка і взамін за його життя вимагали викуп. Обом повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейським вдалося встановити, що пізно ввечері 21 листопада 38-річний житель Острога, власник автомобіля «Toyota Avensis», через незапланований відпочинок попросив знайомого завезти його додому.

Близько 23 години між селами Розваж і Хорів водій зупинився нібито з власних потреб. У цей момент 38-річного острожанина з автомобіля витягли та почали бити двоє невідомих у балаклавах. Чоловіка кинули в багажник та завезли у гараж недобудови в Острозі, де цілу ніч утримували та продовжували наносити тілесні ушкодження. Зловмисники вимагали від потерпілого викуп за збереження життя у сумі 5 тисяч доларів США.

По телефону знесилений чоловік звернувся за допомогою до свого товариша, який за кілька годин зібрав необхідну суму та передав її в обумовленому місці зловмисникам. Крім цього, вони примусили переписати на одного із них ще й авто потерпілого.

Отримавши бажане, заручника відпустили. Його госпіталізували до лікарні із тяжкою травмою голови, переломами ребер, численними забоями та ранами тіла.

У результаті проведених першопочаткових слідчих дій та розшукових заходів поліцейські управління стратегічних розслідувань ГУНП в Рівненській області спільно з працівниками обласної кримінальної поліції та Острозького відділу викрили та затримали осіб, причетних до злочинів.

Ними виявилися 29-ти та 41-річні місцеві жителі. Молодший з них і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічний злочин у 2015 році. Обох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 189, частиною 2 статті 146 та частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (вимагання, незаконне позбавлення волі та незаконне заволодіння транспортним засобом).

Транспортний засіб «Toyota Avensis» поліцейські виявили та вилучили за місцем проживання одного із підозрюваних.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відносно знайомого водія потерпілого слідчі дії тривають.