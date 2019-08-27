На Рівненщині жінка жорстоко вбила свого чоловіка, поки він спав



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Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

У Рівненській області жінка жорстоко вбила свого чоловіка, поки той спав.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, 23 серпня у селі Обарів Рівненської області, 49-річна жінка задушила руками та мотузкою 47-річного чоловіка, відтяла голову ножем та намагалася розчленити тіло сокирою. Як вона зазначає, так вчинила через постійні знущання чоловіка над нею.

Зловмисницю затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі їй повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Чи понесе вона покарання стане відомо після отримання результатів судово-психіатричної експертизи, оскільки жінка перебуває на психіатричному обліку.