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    На Рівненщині жінка жорстоко вбила свого чоловіка, поки він спав

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    На Рівненщині жінка жорстоко вбила свого чоловіка, поки він спав

    Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

    У Рівненській області жінка жорстоко вбила свого чоловіка, поки той спав.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    Згідно з повідомленням, 23 серпня у селі Обарів Рівненської області, 49-річна жінка задушила руками та мотузкою 47-річного чоловіка, відтяла голову ножем та намагалася розчленити тіло сокирою. Як вона зазначає, так вчинила через постійні знущання чоловіка над нею.
    Зловмисницю затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    Наразі їй повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

    Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

    Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Чи понесе вона покарання стане відомо після отримання результатів судово-психіатричної експертизи, оскільки жінка перебуває на психіатричному обліку.

    суд кримінал вбивство Рівненщина жінка
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