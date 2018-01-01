На Рівненщині жінка звинувачує медиків у викраденні новонародженої дитини

Медики запевняють, що пацієнтка лежала в лікарні зі струсом мозку і взагалі вагітною не була

На Рівненщині 33-річна жінка звинувачує лікарів у викраденні своєї новонародженої дитини. Вона твердить, що 27 грудня народила дівчинку, а медики забрали її та заявили, що навіть вагітності не було, йдеться в сюжеті ТСН. Марія Сергіюк показує пелюшки та одяг, який купували до народження своєї донечки. «О 8:00 годині ранку народила дівчинку



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Медики запевняють, що пацієнтка лежала в лікарні зі струсом мозку і взагалі вагітною не була

На Рівненщині 33-річна жінка звинувачує лікарів у викраденні своєї новонародженої дитини. Вона твердить, що 27 грудня народила дівчинку, а медики забрали її та заявили, що навіть вагітності не було, йдеться в сюжеті ТСН.

Марія Сергіюк показує пелюшки та одяг, який купували до народження своєї донечки.

«О 8:00 годині ранку народила дівчинку вагою 3200, була здорова», - каже жителька села Підлозці.

Однак, за її словами, невдовзі медики Млинівської районної лікарні дитину кудись забрали.

«Чи на органи пішла, чи комусь в сім’ю, просто не знаю. Вони мене кололи, а чим вони мене кололи, чи наркотиками, чи чим, я не знаю», - каже вона.

Слова жінки підтверджує чоловік Віталій Сергіюк.

А от у лікарні, де нібито народжувала жінка, заявами про зникнення дитини приголомшені.

«Цієї жінки в пологовому відділенні Млинівської центральної райлікарні не було. Вона на обліку в нас не стояла як вагітна і вона в нас не народжувала», - заявив головний лікар Віктор Ковальов.

Медики кажуть, що жінка лежала в них, але у неврологічному відділенні зі струсом мозку, котрий вона отримала, з її слів, після падіння з драбини.

«Усі її бачили кожен день, кожен день обслуговували, надавали допомогу», - переконує лікар. Але вагітною, за словами медика, пацієнтка не була.

На захист жінка піднялися її односельці, котрі стверджують, що бачити Марію при надії.

«Влітку ходила в бриджах і футболочці і пуп зверху, то як – всі сліпі, що жінка вагітна?», - каже односельчанка Любов Гарбар.

«Повернулося на животі щось. Я кажу: що то воно? А вона: то воно в мене так ворушиться», - переконує односельчанка Юлія Гриценюк.

Вагітність встановив сільський лікар.

«Направив її в жіночу консультацію. Я впевнений, що вона була вагітна на 100%. А куди поділась дитина – хай відповідні органи шукають і з’ясовують», - пояснив завідувач амбулаторії сімейної медицини Підлозцівської сільради Артур Протоєрескул.

«Я возила її сама, на облік ставила і кабінети проходила, ще й як взяли аналізи, то казали, що у вас дівчинка буде», - свідчить мама Марії Галина Слісарчук.

У Млинівській лікарні називають усе це абсурдом, бо їхній колега у селі провів неповне обстеження жінки. Медики готові згодом показати усі документи, які спростовують заяви про вагітність, наразі ж ці докази витребувала поліція. На руках у лікарів лишилися копії УЗД із Луцька.

«Маткової чи октопічної вагітності на час огляду не виявлено – це за місяць до цього, як вона каже, що народила», - коментує документи заступник головного лікаря з медичної частини Млинівської райлікарні Володимир Боднар.

Жінка ж демонструє медкартку, де нібито медики намагалися знищити доказ її вагітності.

«Це мій єдиний доказ, що я була вагітною. Тут написали, що 31-ша неділя вагітності. Вони все замалювали коректором», - твердить Марія.

Поліція тепер розбирається із питанням, чи була дитина – провадження відкрили в межах статті про недбале виконання медиками своїх обов’язків.

«Експертиза встановить, чи мав місце факт пологів у цієї жінки, і якщо так, то коли. Тому основне питання стоїть в тому, що медперсонал заперечує факт пологів, а в заяві зазначено, що пологи таки відбулися», - пояснив керівник слідчого відділення Млинівського відділу поліції Тарас Годюк.

Кожна зі сторін упевнена у власній правоті.

«Я того животика обіймав і цілував. І хай хоч яка експертиза скаже, що вона не була вагітною, я цьому не повірю», - переконує чоловік Марії. Медики ж попереджають, що після того, як доведуть свою правоту, комусь доведеться відповідати за наклеп на них.