На російських ЗМІ лежить пряма відповідальність за війну – європейські журналісти

На думку авторів звернення, у російських пропагандистів сьогодні ще є можливість вийти з цієї пастки

На працівниках російських засобів масової інформації лежить пряма відповідальність за розв'язану путінським режимом війну проти України. Про це йдеться у відкритому зверненні європейських журналістів та медіаасоціацій до російських пропагандистів, оприлюдненому у Фейсбуці головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком.

«На вас – працівниках російських ЗМІ, лежить безпосередня та пряма відповідальність за розв'язану путінським режимом чергову війну. Ви довгі роки ігнорували важливий постулат журналістики – перевірку інформації. Ви транслювали брехню з кремля і ще розганяли її градус, влаштовуючи довгограючі псевдообговорення, при цьому не допускаючи жодного інакомислення по суті», – йдеться у зверненні.

Наголошується, що російські пропагандисти брехали росіянам про вторгнення військ рф до Грузії у 2008-му та про незаконний «референдум» у Криму. «І тепер від вас аудиторія чує про нацистів, що існують тільки в маніакальній свідомості одного химерного боягузливого чоловічка, який заперся в глибокому бункері навіть від своїх спільників».

«Маячня та словоблуддя не завжди буквально тверезих та адекватних провладних представників видавалися вами за істину в останній інстанції. Тепер же кров дітей і людей похилого віку України, скалічені долі одурманених російських солдатів – і на вашій совісті», – наголошується у зверненні.

«Ви – прямі співучасники та пособники цього злочинного режиму. Будь ласка, не гайте час на марні ток-шоу та великі сюжети а-ля «як би нам уникнути санкцій». Кажіть прямо – через що ці санкції запроваджено. Не вистачає мужності – знову ж таки, відійдіть убік: візьміть лікарняні, вирушайте у відпустку, візьміть відпустку без утримання. Через пару тижнів люди, які залишилися без інформаційного дурману – наодинці з порожніми полицями – самі зроблять належні висновки», – наголошують європейські журналісти.

На думку авторів звернення, у російських пропагандистів сьогодні ще є можливість вийти з цієї пастки.

«Не перетворюйте ж своє життя, життя своїх батьків і дітей, життя всіх росіян на пекло. Зійдіть з цієї шаленої каруселі лицемірства, підлості та обману. Залишіть головного злочинця одного – під страхом неминучої відплати. Прямо зараз. Завтра може бути пізно», – наголошують журналісти.

Звернення підписали: голова незалежної білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець, президент Спілки журналістів Естонії Хелле Тійкмаа, голова Національної ради каналів громадського доступу (Німеччина) д-р Вольфганг Рессманн, голова Польської асоціації журналістів Кшиштоф Сковронський, голова Литовської спілки журналістів Дайнюс Редзявічус та інші.