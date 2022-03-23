Буча, Ірпінь та Гостомель взяті в кільце ЗСУ, – Бучанська міськрада

Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ

Російські окупанти опинились в котлі під Києвом

У Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі. Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Відомо, що вояки Збройних Сил України взяли в кільце російських загарбників, які перебувають в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

Раніше у Бучі російський військовий на очах у 14-річного сина розстріляв батька.

Також на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).