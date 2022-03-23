  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Буча, Ірпінь та Гостомель взяті в кільце ЗСУ, – Бучанська міськрада

    Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ - Буча, Ірпінь та Гостомель взяті в кільце ЗСУ, – Бучанська міськрада

    Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ

    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти опинились в котлі під Києвом

    У Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі. Про це повідомляє Бучанська міська рада.

    Відомо, що вояки Збройних Сил України взяли в кільце російських загарбників, які перебувають в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

    Раніше у Бучі російський військовий на очах у 14-річного сина розстріляв батька.

    Також на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру.

    Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

    Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

    Читайте також: Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Буча, Ірпінь та Гостомель взяті в кільце ЗСУ, – Бучанська міськрада