Національний медичний дослідницький центр в Москві переповнений пораненими, яких вивезли з України – Данилюк

Путін каже неправду щодо втрат Росії – Данилюк

Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського в Москві заповнений пораненими російськими солдатами, в тому числі солдатами строкової служби. Центру даний наказ приховувати інформацію про ситуацію.

Про це в коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО Олександр Данилюк.

«Путін бреше про кількість втрат та невикористання солдат строкової служби в війні проти України. Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського в Москві буквально забитий пораненими, яких вивезли з України. Всі різного ступеня тяжкості, повідомляють, що дуже багато важких серед строковиків, яких не менше половини з тих, кого встигли довезти», – заявив він.

«Дана команда відрізати будь яку громадську комунікацію з центром та приховувати інформацію щодо ситуації, матері не можуть додзвонитися навіть в приймальне відділення», – підсумував Олександр Данилюк.

Раніше у розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні та повернулися до місць дислокації. Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій.

Редакцією були отримані відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які в повному складі прибули в Україну. Серед причин відмови солдати вказують на небажання бути використаними як «гарматне м'ясо», нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення й зв'язку з командуванням та інші.