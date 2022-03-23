Венеційська комісія засудила напад Росії на Україну

Венеційська комісія підтримала Україну у її боротьбі проти російського агресора

Венеційська на своєму пленарному засіданні заслухала лист-звернення українського члена комісії Сергія Головатого щодо російсько-української війни. Про це повідомляє пресслужба Венеційської комісії.

Сам Головатий не зміг прибути на засідання, яке пройшло 18-19 березня, через війну в Україні.

Внаслідок обговорення ситуації в Україні Венеційська комісія ухвалила заяву, у якій підтримала оприлюднену ще 1 березня заяву голови Комісії Клер-Базі Малорі щодо російсько-української війни.

«Комісія рішуче засуджує цей здійснений Російською Федерацією акт агресії та оплакує втрачені людські життя й досадує з приводу нищівних руйнувань в Україні», – заявили члени Венеційки.

Венеційська комісія заявила про готовність домагатися миру на засадах справедливості та міжнародної співпраці.

Крім того, Європейська комісія за демократію через право (повна назва Венеційської комісії – ред.) заявила про свою неподільну солідарність з Україною.

У заяві окремо було зазначено, що Україна «веде бій за захист наших спільних європейських принципів і цінностей – демократії, людських прав і правовладдя».

Нагадаємо, що члени Бюро Венеційської комісії 8 березня погодили рішення, щоб президентка Комісії Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській Комісії.

А 16 березня Росію офіційно виключили зі складу Ради Європи. За це рішення проголосували депутати із 46 країн Європи.

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