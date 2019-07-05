На смітнику в Лондоні виявили секретні документи хімлабораторії, яка досліджувала «Новачок»



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року

У міністерстві оборони Великої Британії вже розпочали службову перевірку у зв’язку з інцидентом

Тисячі секретних документів із військової хімічної лабораторії Великої Британії Портон-Даун випадково були виявлені у сміттєвому баку в Лондоні.

Про це повідомляє Daily Star.

«Секретні файлі щодо безпекових процедур у дуже засекреченій хімічній лабораторії Британії були знайдені у сміттєбаку в Лондоні», - говориться у повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про тисячі сторінок, які містять персональну інформацію про працівників лабораторії, зокрема деталі про зброю охоронців та паролі до комп'ютерів.

Інформація охоплює період із початку 1980-х по 2017 рік.

На думку експертів у галузі розвідки, такі документи є «справжньою мрією» для терористів у світі.

У міністерстві оборони Великої Британії вже розпочали службову перевірку у зв’язку з інцидентом.

Британська лабораторія Портон-Даун є одним із найбільш засекречених військових об'єктів у світі. На початку своєї діяльності вона досліджувала хімічну зрою, яка була задіяна під час Першої світової війни.

Торік у лабораторії ідентифікували нервово-паралітичну речовину «Новачок», яку зловмисники використали при отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно у Кремлі заявили про жорстку розмову президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Великої Британії Терезою Мей щодо справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, яка проходила на саміті G20.

Джерело: Еспресо ТВ