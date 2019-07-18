СБУ запобігла спробі спецслужб Росії вплинути на вибори Ради (фото, відео)



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Фото: ssu.gov.ua

З початку року за завданням представника ворожих спецслужб мешканка Дніпра створила та здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах

Співробітники СБ України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили чергові спроби спецслужб країни-агресора дестабілізувати внутрішню ситуації в Україні та вплинути на хід та підготовку до позачергових парламентських виборів.

Оперативники спецслужби встановили, що з початку цього року за завданням представника ворожих спецслужб мешканка Дніпра створила та здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах.

Правоохоронці задокументували, що за матеріальну вигоду жінка публікувала та розміщувала на ресурсах статті, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та політику Кремля на міжнародній арені, незаконну анексію Кримського півострова, популяризували терористичні організації «Д/ЛНР».

Публікації зловмисниця одержувала у тому числі з російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків квазіреспублік.

Після оголошення позачергових парламентських виборів адміністратор отримала із Ростова-на-Дону чергове завдання: створити в українському сегменті інтернет-мережі сайти з фейковою інформацією про політичні партії та кандидатів в нардепи. Ці деструктивні матеріали були спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зростання соціального напруження, інспірування ворожнечі між прихильниками різних політсил та маніпулятивного впливу на електоральні вподобання виборців.

Крім того, серед матеріалів, що розповсюджувались у цих групах, містилися публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України проведено обшук за місцем проживання зловмисниці.





Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які містять докази її протиправної діяльності.

Наразі слідчими СБУ продовжується досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи.

Фахівці СБУ не виключають використання спецслужбами РФ подібної схеми зі створення інформаційних платформ і напередодні виборів до органів місцевого самоврядування, що відбудуться у 2020 році.