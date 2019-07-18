На Київщині вилучено велику партію агітматеріалів за клонів «Слуги народу» (фото, відео)



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Вилучена друкована продукція з фальшивим інформаційним наповненням Фото: Нацполіція

Агітпродукція з недостовірною інформацією розповсюджувалась з одного з приватних агропідприємств міста Кагарлик

На Київщини поліція вилучила 44 тисячі примірників агітматеріалів за кандидатів в нардепи нібито від партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«У Київській області зацікавлені особи намагалися пропіарити кілька кандидатів в народні депутати, прикриваючись брендом партії «Слуга народу». З цією метою вони виготовили друковану продукцію з неправдивою інформацією і найняли студентів та неповнолітніх для її роздачі. Заплативши 600 гривень за 6 годин роботи, молодь організовано розвезли автобусами у визначені місця для агітації – до міст Рокитне, Кагарлик та Миронівка. Під час розповсюдження цих агітаційних матеріалів працівники поліції затримали 14 осіб. На них складено адміністративні матеріали, відповідно до ч.2 ст.212-13 КУпАП (розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без даних про тираж)», - розповіли в поліції.

Наразі встановлено, що до партії «Слуга народу» згадані кандидати в народні обранці жодного стосунку не мають. А друкована продукція виготовлена з фальшивим інформаційним наповненням.

Також з’ясовано, що агітматеріали розповсюджувалися з одного з приватних аграрних підприємств, розташованого у місті Кагарлик. На підставі ухвали суду співробітники поліції провели у приміщенні агропідприємства санкціонований обшук. Внаслідок якого було виявлено та вилучено 44 тисячі різного виду друкованих матеріалів агітаційного змісту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Поліція проводить усі необхідні процесуальні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які замовили та виготовили друковану агітпродукцію з недостовірною інформацією.

Як повідомлялося, у Білій Церкві Київської області кандидат від «Слуги народу» заявив у поліцію, що кандидат-самовисуванець використовує в агітації символіку, подібну до вище названої партії. Відтак, поліція опломбувала біл-борди кандидата як речові докази у справі.