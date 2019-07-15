СБУ проводить обшуки в Дарницькому райсуді - ЗМІ



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Дарницький райсуд Києва не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців через підробку документів

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Дарницькому райсуді Києва. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на власні джерела.

За даними видання, з обшуками прийшли до кабінету керівниці апарату суду Вікторії Реверук. Як повідомили Слідству.Інфо джерела, підставою для обшуку стали підроблені судові рішення. Цю інформацію також підтвердила виконувачка обов’язків голови суду Тетяна Щасна.

Дарницький райсуд Києва потрапляє в поле зору правоохоронців через підробку документів не вперше — цьогоріч попереднього керівника апарату суду Олексія Медвєдєва визнали винним у підробці судових рішень. Він визнав свою вину й заплатив 17 тисяч гривень штрафу.

Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська сказала Слідству.Інфо, що про обшуки в Дарницькому суді їй нічого не відомо.

Нагадаємо, керівник апарату Дарницького районного суду в Києві в період з 2015-го по 2017 рік підробив 22 судових рішення, що стосуються нерухомості.